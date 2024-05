FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LVMH auf "Hold" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Analyst Adam Cochrane sieht eine zunehmende Polarisierung in der Luxusgütergüterbranche zwischen starken und schwachen Akteuren. Insgesamt blieben die Sorgen mit Blick auf den chinesischen Markt recht groß, während in den USA wie auch in Europa wohl die Talsohle durchschritten sei, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 für den Sektor entspreche in etwa dem zehnjährigen Durchschnitt, somit sei die Gewinnerholung weitgehend eingepreist. Richemont und Kering bleiben seine "Top Picks" der Branche./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2024 / 03:46 / GMT



