NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 790 Euro belassen. Von dem Luxusgüterkonzern habe es nur kleinere Überraschungen gegeben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie sieht darin eine weitere Bestätigung dafür, dass sich die Situation im Sektor normalisiert. Anders als üblich sei dies zu diesem Zeitpunkt aber kein starkes Indiz für andere Luxusgüterwerte./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 21:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2024 / 00:15 / BST





