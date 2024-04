LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 937 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns habe leicht unter den Konsenserwartungen gelegen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der gedämpften Anlegerstimmung im Vorfeld des Quartalsberichts geht sie aber davon aus, dass die Ergebnisse nicht so schwach waren wie von Investoren befürchtet./tih/gl



