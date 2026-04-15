MTU Aero Engines Aktie
|335,00EUR
|-1,60EUR
|-0,48%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 449 auf 428 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet beim Quartalsbericht nicht mit Überraschungen, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Auch der Iran-Krieg dürfte noch keine Auswirkungen haben./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
428,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
318,90 €
|
Abst. Kursziel*:
34,21%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
335,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,76%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|334,20
|-0,71%
