MTU Aero Engines Aktie

384,20EUR -1,20EUR -0,31%
MTU Aero Engines

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

15.01.2026 11:44:35

MTU Aero Engines Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess veröffentlichte am Donnerstag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche für 2025 und auf das neue Jahr. Laut seinem Basisszenario dürfte MTU 2026 eine operative Ergebnissteigerung im mindestens mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen. Risiken hinsichtlich des mittelfristigen Barmittelzuflusses bremsten allerdings die Aktien./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Neutral
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
388,70 € 		Abst. Kursziel*:
-4,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
384,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,70%
Analyst Name::
Sam Burgess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

