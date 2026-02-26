Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

546,80EUR -8,60EUR -1,55%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.02.2026 12:05:15

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 613 Euro auf "Overweight" belassen. Die überraschend gute Solvabilität zeige von grundsolidem Geschäft, schrieb Ivan Bokhmat am Donnerstag nach Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
613,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
544,00 € 		Abst. Kursziel*:
12,68%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
546,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,11%
Analyst Name::
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

mehr Nachrichten