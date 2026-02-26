Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|542,40EUR
|-13,00EUR
|-2,34%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 655 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umfang der Erneuerungen von Rückversicherungsverträgen sei geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Kamran Hossain am Donnerstag. An den Zielen für das laufende Jahr habe sich nichts geändert./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
655,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
542,20 €
|
Abst. Kursziel*:
20,80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
542,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,76%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:29
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09:24
|Analyse: Jefferies & Company Inc. vergibt Hold an Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie (finanzen.at)
|
07:46
|Munich Re muss Preisrückgang hinnehmen - Gewinn soll trotzdem steigen (dpa-AFX)
|
25.02.26
|Ausblick: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (Munich Re) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 600 Euro (dpa-AFX)