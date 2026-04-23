Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe einen starken Jahresstart hingelegt, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz sei stärker als erwartet ausgefallen./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 03:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Hold
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
80,00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
80,21 CHF
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Abst. Kursziel*:
-0,26%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
79,99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,01%
|
Analyst Name::
David Hayes
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KGV*:
-
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