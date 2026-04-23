Allianz Aktie

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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

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23.04.2026 13:42:20

Allianz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Allianz auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Vor den Mitte Mai anstehenden Zahlen zum ersten Jahresviertel habe er seine Quartalsschätzungen für den Versicherer aktualisiert, schrieb Ben Cohen in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Damit berücksichtige er erwartete Gewinne aus einem im Vorjahr angekündigten Gemeinschaftsunternehmen in Indien./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Sector Perform
Unternehmen:
Allianz 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
386,70 € 		Abst. Kursziel*:
3,44%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
390,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,43%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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