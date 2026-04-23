NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Währungsschwankungen hätten zu einer optischen Abweichung von den Erwartungen geführt, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer starken Nachfrage seien die Jahresziele aber angehoben worden - und dies bei allen Kennziffern in deutlichem Maße./rob/tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST



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