Siemens Energy Aktie

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Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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23.04.2026 20:57:25

Siemens Energy Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Währungsschwankungen hätten zu einer optischen Abweichung von den Erwartungen geführt, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer starken Nachfrage seien die Jahresziele aber angehoben worden - und dies bei allen Kennziffern in deutlichem Maße./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
181,43 € 		Abst. Kursziel*:
10,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
187,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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