Siemens Energy Aktie
|187,66EUR
|0,60EUR
|0,32%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Währungsschwankungen hätten zu einer optischen Abweichung von den Erwartungen geführt, schrieb Phil Buller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen einer starken Nachfrage seien die Jahresziele aber angehoben worden - und dies bei allen Kennziffern in deutlichem Maße./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
181,43 €
|
Abst. Kursziel*:
10,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
187,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
23.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP: Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage (dpa-AFX)
|
23.04.26