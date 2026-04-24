Siemens Energy Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die angehobenen Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 kompensierten den Eindruck, dass die vorläufigen Ergebnisse die Erwartungen währungsbedingt verfehlt hätten, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er attestierte dem Energietechnik-Konzern starke Auftragseingangs- und Cashflow-Entwicklungen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 14:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
181,43 €
|
Abst. Kursziel*:
10,24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
187,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
23.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens Energy auf 'Outperform' - Ziel 200 Euro (dpa-AFX)
|
23.04.26
|ROUNDUP: Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Siemens Energy hebt Jahresprognose an - starke Marktnachfrage (dpa-AFX)
|
23.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50 (finanzen.at)
|
23.04.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|23.04.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.03.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|31.03.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
Aktuelle Aktienanalysen
|23.04.26
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|STMicroelectronics Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|23.04.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|23.04.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|23.04.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|ASOS Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Aroundtown Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets