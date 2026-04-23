Nestlé Aktie
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|4,77%
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
23.04.2026 11:08:22
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Das organische Wachstum des Lebensmittelkonzerns habe vor allem dank des internen Realwachstums (RIG) positiv überrascht, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
90,00 CHF
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
80,21 CHF
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Abst. Kursziel*:
12,21%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
79,99 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,51%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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