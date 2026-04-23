NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones aktualisierte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 sowie unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Nestle profitiere von einer gut durchdachten und erfolgreich umgesetzten Strategie, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch ändere dies nichts an der Herausforderung, kontinuierlich ein Umsatzwachstum von über 4 Prozent zu erzielen./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT



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