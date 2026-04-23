Nestlé Aktie
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WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
Nestlé Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nestle von 82 auf 84 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones aktualisierte seine Prognosen für den Nahrungsmittelkonzern nach Veröffentlichung der Umsatzzahlen für das erste Quartal 2026 sowie unter Berücksichtigung von Währungseffekten. Nestle profitiere von einer gut durchdachten und erfolgreich umgesetzten Strategie, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch ändere dies nichts an der Herausforderung, kontinuierlich ein Umsatzwachstum von über 4 Prozent zu erzielen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Sector Perform
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Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
84,00 CHF
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
79,99 CHF
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Abst. Kursziel*:
5,01%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
79,99 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
5,01%
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Analyst Name::
James Edwardes Jones
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KGV*:
-
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