AB InBev Aktie

52,52EUR 0,54EUR 1,04%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

31.10.2025 10:50:02

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für AB Inbev von 71 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai schob seine Bewertungsbasis für das Kursziel am Donnerstagabend in seinem Resümee der Quartalszahlen des Brauereikonzerns etwas nach vorne. Der Barmittelzufluss werde an der Börse nicht angemessen honoriert. Zudem ist er optimistisch für den Absatz im kommenden Jahr. AB Inbev stehen auf der Favoritenliste von Goldman Sachs./ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 22:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52,42 € 		Abst. Kursziel*:
37,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,09%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

AB InBev-Aktie leichter: Gewinn schwächelt wegen anhaltend schwacher Bierverkäufe

Schwache Ergebnisse Der Gewinn von Budweiser-Brauers Anheuser-Busch InBev ist im dritten Quartal aufgrund geringerer Bierverkäufe eingebrochen.

28.10.25
