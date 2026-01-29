Nokia Aktie
|5,40EUR
|-0,27EUR
|-4,80%
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nokia nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen. Die Bruttomarge des Netzwerkausrüsters liege deutlich über den Erwartungen, während der Umsatz diesen entspreche, schrieb Janardan Menon am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
|
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
7,20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5,32 €
|
Abst. Kursziel*:
35,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,43%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,38
|-5,12%
