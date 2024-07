MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Norma Group auf "Add" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Autozulieferer dürfte im vergangenen Quartal wegen der Schwäche der Auto- und Nutzfahrzeugindustrie einen Umsatzrückgang verzeichnet haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er rechne aber mit einem soliden Margentrend sowie einer Bestätigung der Jahresziele. Dazu seien die mittel- bis langfristigen Aussichten positiv bei einer daran gemessen immer noch sehr günstigen Bewertung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2024 / 09:08 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.