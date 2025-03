MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Add" belassen. Der Verbindungstechnik-Spezialist habe einen enttäuschenden Ausblick auf das Jahr 2025 abgegeben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dafür verantwortlich seien das weiterhin sehr schwache Marktumfeld, verschiedene geopolitische und wirtschaftliche Risiken sowie hohe außerordentliche Aufwendungen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 07:39 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



