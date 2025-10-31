Novo Nordisk Aktie

43,20EUR -0,31EUR -0,70%
Novo Nordisk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

31.10.2025 09:47:56

Novo Nordisk Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 dänischen Kronen belassen. Dass der Pharmakonzern mit einer Offerte für die US-Biotechfirma Metsera diese dem US-Rivalen Pfizer wegschnappen wolle, komme überraschend und habe wohl mit den personellen Veränderungen im eigenen Management zu tun, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Schritt werfe allerdings auch die wichtigere Frage nach dem Vertrauen der Dänen in die eigenen Abnehmprodukte auf./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

