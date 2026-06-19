FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 290 dänischen Kronen belassen. Die Erwartungen an die anstehende "Zeus"-Studie seien niedrig, und es sei möglich, dass diese die Ziele verfehlen werde, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Selbst ein Erfolg dürfte nichts an seinem Blick auf die Aktie ändern. 2031 drohe den Dänen eine milliardenschwere Patentklippe, und er sehe nur wenige Szenarien, in denen diese nennenswert abgefedert werden könnte./rob/gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET





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