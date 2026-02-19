Nutrien Aktie

57,22EUR -2,34EUR -3,93%
Nutrien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DWB8 / ISIN: CA67077M1086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 06:34:38

Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien dürften moderat negativ auf den Quartals- und Jahresbericht des Düngerkonzerns reagieren, schrieb Andrew Wong in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Denn die Barmittelschöpfung sei 2025 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen seien die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) sowie der Ausblick auf 2026 wie erwartet ausgefallen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 75,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 70,28 		Abst. Kursziel*:
6,72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 70,29 		Abst. Kursziel aktuell:
6,70%
Analyst Name::
Andrew Wong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

mehr Nachrichten