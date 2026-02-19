NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nutrien nach Zahlen mit einem Kursziel von 75 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Aktien dürften moderat negativ auf den Quartals- und Jahresbericht des Düngerkonzerns reagieren, schrieb Andrew Wong in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Denn die Barmittelschöpfung sei 2025 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dagegen seien die operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) sowie der Ausblick auf 2026 wie erwartet ausgefallen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:17 / EST





