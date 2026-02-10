Philips Aktie

26,74EUR 2,01EUR 8,13%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

10.02.2026 09:37:23

Philips Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Der Umsatz des Medizintechnikkonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Neutral
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26,35 € 		Abst. Kursziel*:
-25,62%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-26,70%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

