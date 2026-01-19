Porsche vz. Aktie
|40,64EUR
|-1,70EUR
|-4,02%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Underweight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
40,49 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
40,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
12:26
|XETRA-Handel MDAX fällt am Mittag (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Papier Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
16.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Handel in Frankfurt: So steht der MDAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16.01.26
|2025 liefert Porsche 279.449 Sportwagen an Kunden aus (EQS Group)