Porsche vz. Aktie

42,41EUR 0,00EUR 0,00%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

22.01.2026 09:23:01

Porsche vz Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Porsche, Volkswagen und Mercedes-Benz zum jüngsten Geschäftsverlauf passten zu seinen Prognosen für die zu erwartenden Ausblicke der Autohersteller, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
42,72 € 		Abst. Kursziel*:
5,34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

