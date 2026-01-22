Porsche vz. Aktie
|42,41EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche AG von 50 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Aussagen von Porsche, Volkswagen und Mercedes-Benz zum jüngsten Geschäftsverlauf passten zu seinen Prognosen für die zu erwartenden Ausblicke der Autohersteller, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
42,72 €
|
Abst. Kursziel*:
5,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,11%
|
Analyst Name::
Tim Rokossa
|
KGV*:
-
