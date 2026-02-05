Prosus Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Brief an die Aktionäre zeige Zurückhaltung vor größeren Übernahmen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Damit wolle man gewisse Anlegersorgen beschwichtigen./rob/ag/bek
Unternehmen:
Prosus N.V.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
45,51 €
Abst. Kursziel*:
75,77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
45,60 €
Abst. Kursziel aktuell:
75,46%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse