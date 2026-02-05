ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Brief an die Aktionäre zeige Zurückhaltung vor größeren Übernahmen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag. Damit wolle man gewisse Anlegersorgen beschwichtigen./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.