PVA TePla Aktie
|25,50EUR
|0,68EUR
|2,74%
WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006
PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Geschäfts mit Metrologieanlagen sorge für eine Neubewertung, schrieb Michael Kuhn in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
30,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,04 €
|
Abst. Kursziel*:
19,81%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AGmehr Nachrichten
|
10:39
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für PVA Tepla auf 30 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
21.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
21.08.25
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
14.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
14.08.25
|Aktie von PVA TePla setzt Rally fort: Positive Jefferies-Studie im Fokus (dpa-AFX)
|
14.08.25
|SDAX-Handel aktuell: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
Analysen zu PVA TePla AGmehr Analysen
|08:55
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.09.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|25,50
|2,74%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:05
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|09:53
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:38
|UNIQA Insurance kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:11
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|ASML NV Market-Perform
|Bernstein Research
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|LANXESS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:03
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|PUMA Sell
|UBS AG
|06:30
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|25.08.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|HORNBACH Add
|Baader Bank
|25.08.25
|PORR Kauf
|Warburg Research
|25.08.25
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Porsche Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.08.25
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|Alstom Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|LEG Immobilien Buy
|Warburg Research
|22.08.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|22.08.25
|STRATEC Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|22.08.25
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|22.08.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research