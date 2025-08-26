PVA TePla Aktie

25,50EUR 0,68EUR 2,74%
PVA TePla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 746100 / ISIN: DE0007461006

26.08.2025 08:55:16

PVA TePla Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla in einem Ausblick auf den Kapitalmarkttag von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Geschäfts mit Metrologieanlagen sorge für eine Neubewertung, schrieb Michael Kuhn in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,04 € 		Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AGmehr Analysen

08:55 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
14.08.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 PVA TePla Hold Jefferies & Company Inc.
