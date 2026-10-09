RATIONAL Aktie

579,50EUR 25,00EUR 4,51%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

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09.10.2026 07:45:29

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 680 auf 700 Euro angehoben. Erstmals seit sieben Jahren spreche er angesichts der gesunkenen Bewertung eine positive Empfehlung für den Großküchenausrüster aus, schrieb Sebastian Kuenne am Freitag in seiner Neubewertung der Aktie. Rational sei ein Paradebeispiel für deutsche Mittelstandstechnik, und die Finanzkennzahlen sähen so beeindruckend aus wie eh und je. Das Unternehmen habe sowohl bei den Produkten als auch bei den Preisen die Nase vorn gegenüber Konkurrent Unox, und das Volumenwachstum sollte sich wieder im Bereich von jährlich fünf bis sieben Prozent normalisieren. Auch die Preise verbesserten sich. Insgesamt sieht Kuenne Rational als ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum, das unabhängig von jeglichem KI-bezogenen Investitionszyklus ist./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
700,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
569,00 € 		Abst. Kursziel*:
23,02%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
579,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 579,50 4,51% RATIONAL AG

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08.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Carrefour Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 Rio Tinto Neutral UBS AG
08.10.26 AB InBev Buy UBS AG
08.10.26 Diageo Neutral UBS AG
08.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.26 Enel Buy UBS AG
08.10.26 ING Group Buy UBS AG
08.10.26 Shell Neutral UBS AG
08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
08.10.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
08.10.26 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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08.10.26 SAP Neutral UBS AG
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08.10.26 GEA Hold Warburg Research
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
08.10.26 Continental Outperform Bernstein Research
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08.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
08.10.26 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
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