Reckitt Benckiser Group Aktie
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|2,22%
WKN DE: A420TB / ISIN: GB00BSZBP530
Reckitt Benckiser Group Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7500 Pence belassen. Während viele Absatzsegmente der Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs zunehmend gesättigt seien, dürfte Longevity ein noch lange bestehender Megatrend bleiben, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. In diesem Bereich könnten die Unternehmen das Wachstum also noch vorantreiben. Eine Blaupause für eine solche erfolgreiche Entwicklung liefere die Unilever-Sparte Health and Wellness./mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:12 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs Outperform
|
Unternehmen:
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
75,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
51,36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|
07.10.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.09.26
|Handel in London: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.09.26
|Donnerstagshandel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
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|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Reckitt Benckiser Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
|60,56
|2,02%
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|13:29
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:21
|Sixt Buy
|UBS AG
|13:20
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|13:19
|Valeo Neutral
|UBS AG
|13:18
|Michelin Neutral
|UBS AG
|13:18
|Continental Buy
|UBS AG
|13:17
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|13:16
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13:16
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:16
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|13:15
|Renault Sell
|UBS AG
|13:15
|BMW Neutral
|UBS AG
|13:14
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|13:03
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:03
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:46
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|12:45
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|12:26
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|12:24
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:23
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:19
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|Salzgitter Buy
|UBS AG
|11:17
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|voestalpine buy
|UBS AG
|11:09
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:09
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|11:08
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:04
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:58
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|10:57
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:23
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|10:22
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:21
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Unilever Outperform
|Bernstein Research