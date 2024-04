NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 160 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es habe definitiv länger als erwartet gedauert, doch inzwischen machten in Deutschland E-Rezepte über 80 Prozent aller verschriebenen Rezepte aus, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel begründete der Experte mit den deutlich reduzierten, regulatorischen Risiken./la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2024 / 14:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.