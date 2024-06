FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renault nach einer Investorenveranstaltung der Tochter Dacia auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die "Dacia Days" hätten sich auf die langfristige Strategie des Billigautobauers und dessen Bedeutung für den Autokonzern fokussiert, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihn habe beeindruckt, wie sehr sich Dacia bemühe, die Kosten so weit wie möglich zu senken und gleichzeitig Qualitätsstandards zu wahren, um solide Fahrzeuge für das Volumensegment herzustellen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





