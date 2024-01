ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Renault-Aktie nach der Absage des Ampere-Börsengangs auf "Sell" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Entscheidung, den Börsengang (IPO) der Elektroauto- und Softwaresparte abzublasen, komme nicht völlig überraschend, schrieb Analyst David Lesne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die schlechte Stimmung für Elektroautos sowie darauf, dass die Bewertung stark auf den Zeitrahmen 2025 bis 2030 ausgerichtet gewesen sei. In der Presse sei 2023 von 8 bis 10 Milliarden Euro im Vergleich zu den von ihm veranschlagten 3 bis 4 Milliarden Euro geschrieben worden. Die Absage des IPO dürfte zwar gemischte Signale aussenden, die Sicht der Investoren auf die Renault-Aktie aber dürfte das alles dennoch kaum beeinflussen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2024 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2024 / 19:05 / GMT





