RENK Aktie

55,76EUR 2,08EUR 3,87%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

06.03.2026 09:33:49

RENK Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht beim Panzergetriebe-Hersteller und eigentlich in der gesamten europäischen Rüstungsbranche gute Einstiegschancen, wie er am Donnerstagabend schrieb. Für den Kursrutsch vom Vortag seien keine fundamentalen Gründe ersichtlich./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Overweight
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,19 € 		Abst. Kursziel*:
35,89%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,51%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

