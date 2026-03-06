RENK Aktie
|55,76EUR
|2,08EUR
|3,87%
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
RENK Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renk mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht beim Panzergetriebe-Hersteller und eigentlich in der gesamten europäischen Rüstungsbranche gute Einstiegschancen, wie er am Donnerstagabend schrieb. Für den Kursrutsch vom Vortag seien keine fundamentalen Gründe ersichtlich./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 21:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
