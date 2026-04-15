Rio Tinto Aktie
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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Waffenstillstand im Iran-Krieg sorge für etwas Erleichterung in der Rohstoffbranche, schrieb Matt Greene am Freitag. Er passte seine Schätzungen an aktuelle Prognosen für die Rohstoffpreise und Währungsentwicklungen an./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
76,00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
83,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
72,43 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matt Greene
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KGV*:
-
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