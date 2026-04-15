NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7400 auf 7600 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Waffenstillstand im Iran-Krieg sorge für etwas Erleichterung in der Rohstoffbranche, schrieb Matt Greene am Freitag. Er passte seine Schätzungen an aktuelle Prognosen für die Rohstoffpreise und Währungsentwicklungen an./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 05:51 / BST

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