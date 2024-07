NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche auf "Sell" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Daten einer Studie zu einem Medikament gegen Fettleibigkeit deuteten dessen Wettbewerbsfähigkeit an, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit verbreitere der Pharmakonzern die Palette von Medikamenten gegen Übergewicht. Gleichwohl brauche es erst einmal weitere Details/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2024 / 07:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



