Rolls-Royce Aktie
|12,56EUR
|0,04EUR
|0,32%
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1375 auf 1310 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant geht zwar davon aus, dass der Zyklus im Servicebereich vor dem Höhepunkt steht. Die Briten seien mit ihrer "jungen Flotte" aber recht gut abgeschirmt. Etwa 60 Prozent der im Betrieb befindlichen Triebwerke von Rolls-Royce seien neuerer Generation im Gegensatz zu Safran, MTU und GE Aerospace./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
13,10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,82 £
|
Abst. Kursziel*:
21,07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,07%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
