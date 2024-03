FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Buy" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Analyst Christophe Menard in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Luftfahrt- und Rüstungsbranche darauf, dass der Getriebehersteller die Wiederaufnahme der Montage von Trent XWB-84-Triebwerken am Standort Dahlewitz plane. Dies ist laut Menard positiv, da erneut in den Ausbau der Montage- und Instandhaltungskapazitäten investiert werde. Der Schritt unterstreiche auch das Vertrauen von Rolls-Royce in den Kapazitätserweiterungsbedarf über das Jahr 2025 hinaus./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 06:03 / GMT





