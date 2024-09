NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Einstufung für Rolls-Royce angesichts der Kursentwicklung in der Vorwoche mit einem Kursziel von 626 Pence auf "Buy" belassen. Aktien aus dem Bereich der Luftfahrt- sowie Rüstungsindustrie hätten in der vergangenen Woche schlechter abgeschnitten als der Investitionsgütersektor insgesamt, schrieb Analystin Daniela Costa in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Rolls Royce bleibe aber auf der "Conviction List" der US-Investmentbank, denn die Aktie sollte von steigenden Flugstunden und dem Übergang zu neuen Triebwerken bei Großraumflugzeugen profitieren. Das Unternehmen befinde sich noch in der Anfangsphase eines langfristigen Wendepunkts./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 16:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.