ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rolls-Royce mit einem Kursziel von 640 Pence auf "Buy" belassen. Die am 7. November anstehenden Aussagen des Triebwerksbauers zum dritten Quartal dürften siech eher nicht als Kurstreiber für die Aktie erweisen, schrieb Analyst Ian Douglas-Pennant in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./gl/ag



