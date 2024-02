NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce anlässlich der jüngst veröffentlichten Jahreszahlen von 400 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Triebwerkherstellers bis 2027 erhöht, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem hob der Experte hervor, dass sich die Qualität der Resultate nach vielen Jahren erstmals wieder verbessert habe./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 08:12 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.