FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf deutlich rückläufige Strompreise in Großbritannien und Deutschland zwischen 2024 und 2027. Dies habe RWE Ende Januar dazu veranlasst zu warnen, dass die Gewinne 2024 wohl am unteren Ende der prognostizierten Spanne liegen dürften, erinnerte er./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2024 / 07:38 / CET





