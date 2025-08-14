RWE Aktie

34,16EUR -1,35EUR -3,80%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

14.08.2025 15:03:54

RWE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Er sehe den Kursrückgang infolge der Zahlenvorlage als mittelfristige Einstiegsgelegenheit, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ein hohes Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2030. Treiber sei eine Kombination aus hohen Investitionen etwa in Erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, Aktienru?ckkäufen und einer strikten Risiko-/Renditeabwägung. RWE sei zudem ein Profiteur von möglichen Energieengpässen./rob/la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
34,26 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
34,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Werner Eisenmann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

