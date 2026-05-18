Ryanair Aktie

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Ryanair für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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18.05.2026 10:05:32

Ryanair Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
31,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,98 € 		Abst. Kursziel*:
43,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
43,70%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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