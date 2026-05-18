Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Das sei recht ordentlich verlaufen, schrieb Jaime Rowbotham am Montag. Voraussichtlich kurzfristigere Buchungen seitens der Kunden erschwerten aber die Prognose der künftigen Geschäftsentwicklung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Buy
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Unternehmen:
Ryanair
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
31,50 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
21,98 €
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Abst. Kursziel*:
43,31%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
21,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,70%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
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KGV*:
-
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