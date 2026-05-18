Ryanair Aktie
|21,78EUR
|-0,46EUR
|-2,07%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettoverlust sei dank guter Ticketpreise geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Stellungnahme am Montag. Der Ausblick sei allerdings unsicher und es sei mit sinkenden Schätzungen für den Billigflieger zu rechnen. Der Experte prognostiziert daher Kursverluste für die Aktien./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,98 €
|
Abst. Kursziel*:
59,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
21,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
08:23
|WDH: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose (dpa-AFX)
|
17.05.26
|Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.05.26