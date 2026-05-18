Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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18.05.2026 08:47:05

Ryanair Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Nettoverlust sei dank guter Ticketpreise geringer ausgefallen als erwartet, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Stellungnahme am Montag. Der Ausblick sei allerdings unsicher und es sei mit sinkenden Schätzungen für den Billigflieger zu rechnen. Der Experte prognostiziert daher Kursverluste für die Aktien./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
21,98 € 		Abst. Kursziel*:
59,24%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
21,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,70%
Analyst Name::
Harry J Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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