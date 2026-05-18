Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Ein leichtes Übertreffen der Erwartungen bei einem vorsichtigen Ausblick sei wohl erwartet worden, schrieb Andrew Lobbenberg in einer ersten Reaktion am Montag. Viele Investoren schätzten den Billigflieger und könnten Kursverluste im Verlauf des Tages für Aktienkäufe nutzen./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
21,98 €
|
Abst. Kursziel*:
41,04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,33%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
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