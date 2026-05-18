NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahl der Passagiere und der pro Passagier erzielte Umsatz hätten im Jahresvergleich jeweils um 4,5 Prozent zugelegt, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Wie sonst auch üblich, habe der Billigflieger keine Prognose für das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 gegeben./rob/bek/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC



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