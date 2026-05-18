Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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18.05.2026 11:55:31

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Zahl der Passagiere und der pro Passagier erzielte Umsatz hätten im Jahresvergleich jeweils um 4,5 Prozent zugelegt, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Wie sonst auch üblich, habe der Billigflieger keine Prognose für das Nettoergebnis im Geschäftsjahr 2026/27 gegeben./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:39 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,98 € 		Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,13%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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