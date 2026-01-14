Ryanair Aktie
|28,48EUR
|-0,01EUR
|-0,04%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 31,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg bevorzugt in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse weiterhin Billigflieger und Reisekonzerne vor den Netzwerkairlines, für die der Optimismus neuerdings zu groß geworden sei. Er bezeichnet aber Easyjet und Jet2 als seine favorisierten Aktien./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,16 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,60%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Ryanair stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.12.25
|Ryanair-Aktie sinkt: Italien straft Ryanair in Millionenhöhe ab (dpa-AFX)
|
07.12.25
|Urteil: Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Kosten übersteigen Einnahmen: Ryanair stoppt Prime-Angebot - Aktie tiefer (dpa-AFX)
|
28.11.25
|WDH: Geringer Zuspruch: Ryanair stoppt Rabattprogramm (dpa-AFX)
|
25.11.25
|Ryanair-Aktie legt zu: Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
25.11.25
|Ryanair schrumpft in Wien und wächst in Bratislava (APA)
|
20.11.25
|Ryanair setzt Abzug von fünf Boeing-Fliegern aus Wien um - Aktien leichter (APA)