Carl Zeiss Meditec Aktie
|27,10EUR
|0,02EUR
|0,07%
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 47 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nachdem der Medizintechnikkonzern im Januar seine Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr ausgesetzt hatte, überarbeitete Analyst Jack Reynolds-Clark seine Schätzungen. Vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebita) im Jahr 2025/26 beurteile er nun mit Vorsicht, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Er sieht langfristig Aufwärtspotenzial, sobald sich die Volumina im Bereich refraktiver Augenchirurgie erholt haben und die kurzfristigen Belastungen nachlassen. Anzeichen dafür gebe es jedoch noch nicht. Der Experte rät, höhere Transparenz hinsichtlich der Marktnachfrage sowie der Umsatz- und Kostenaussichten abzuwarten./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
27,24 €
|
Abst. Kursziel*:
17,47%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
27,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
|
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark
|
KGV*:
-
