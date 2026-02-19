Carl Zeiss Meditec Aktie

27,10EUR 0,02EUR 0,07%
Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704








19.02.2026 07:32:55

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 47 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nachdem der Medizintechnikkonzern im Januar seine Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr ausgesetzt hatte, überarbeitete Analyst Jack Reynolds-Clark seine Schätzungen. Vor allem die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebita) im Jahr 2025/26 beurteile er nun mit Vorsicht, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Er sieht langfristig Aufwärtspotenzial, sobald sich die Volumina im Bereich refraktiver Augenchirurgie erholt haben und die kurzfristigen Belastungen nachlassen. Anzeichen dafür gebe es jedoch noch nicht. Der Experte rät, höhere Transparenz hinsichtlich der Marktnachfrage sowie der Umsatz- und Kostenaussichten abzuwarten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Sector Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
27,24 € 		Abst. Kursziel*:
17,47%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
27,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,08%
Analyst Name::
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

07:32 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Carl Zeiss Meditec AG 27,04 -0,15% Carl Zeiss Meditec AG

