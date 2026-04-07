LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT



