Salzgitter Aktie
|36,66EUR
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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an den Ausblick des Stahlkonzerns an. 2026 winke moderate Besserung von tiefem Niveau aus./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
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Unternehmen:
Salzgitter
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
36,00 €
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Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36,18 €
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Abst. Kursziel*:
-0,50%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
36,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,80%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
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KGV*:
-
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