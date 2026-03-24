NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Cole Hathorn passte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar an den Ausblick des Stahlkonzerns an. 2026 winke moderate Besserung von tiefem Niveau aus./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.