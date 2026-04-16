Salzgitter Aktie
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WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
Salzgitter Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Der Nahost-Krieg halte die Energiemärkte in Bewegung und sorge damit auch in der Stahlbranche für Unruhe, die Stimmungslage sei momentan stark nachrichtenabhängig, schrieb Cole Hathorn am Mittwoch. Nach einem schwachen ersten Quartal dürfte die Branche aber ab dem zweiten von einem attraktiven Verhältnis zwischen Verkaufspreisen und Rohstoffkosten profitieren. Hathorn setzt daher vor allem auf den Rückenwind für Preise, Auslastung und Volumina durch die europäischen Protektionismusmaßnahmen ab dem 1. Juli./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|
Unternehmen:
Salzgitter
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
49,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-26,83%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
49,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-27,04%
|
Analyst Name::
Cole Hathorn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Salzgitter
|
15.04.26
|EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
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14.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.at)
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14.04.26
|Aktien von Salzgitter und thyssenkrupp profitieren von EU-Zollplänen (dpa-AFX)
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14.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
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14.04.26
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|Verluste in Frankfurt: MDAX beginnt Montagshandel im Minus (finanzen.at)
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|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Salzgitter
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