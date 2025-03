NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Weitere Phase-III-Studienergebnisse zum Amgen-Medikament Rocatinlimab gegen atopische Dermatitis könnten den Optimismus für Sanofis Konkurrenzprodukt Amlitelimab wieder anfachen, schrieb Analyst Benjamin Jackson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Amlitelimab sei nach dem Auslaufen des Patentschutzes für Dupixent ein wichtiges Medikament für den französischen Pharmakonzern./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2025 / 17:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2025 / 20:01 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.